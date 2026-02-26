MAGAZİN

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin ikinci çocuk heyecanı! Cinsiyeti belli oldu

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğine hamile olduğu iddiaları magazin manşetlerindeki yerini aldı. İkinci çocuk heyecanı yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın cinsiyeti bile öğrendiği iddia edildi.

Öznur Yaslı İkier

Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Hacı Sabancı özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Fatma D.’nin Nazlı Sabancı ile evli olan iş insanı Hacı Sabancı’ya açtığı ‘babalık’ davası sonuçlanmış ve Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğunun tespitine karar verilmişti.

Gayri meşru çocuğun varlığı Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı evliliğinde sorun olmuştu. Çiftin ayrılma noktasına geldiği iddiaları varken Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğine hamile olduğu konuşulmaya başlandı.

GelKonuşalım'dan Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Söylentilere göre erkek bebek yolda.

