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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı kayak tatiline gitti! Kayarken paylaşım yapınca tepki çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.01.2025 08:25
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Son dönemde evlilik dışı bir çocuğu olduğu iddialarıyla gündeme gelen Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı ile kar tatiline gitti. Nazlı Sabancı kayaktan video paylaşınca takipçileri Kartaltepe'deki yangın faciasını hatırlatarak ünlü isme tepki gösterdi.

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı kayak tatiline gitti! Kayarken paylaşım yapınca tepki çekti

Son dönemde özel hayatıyla dikkat çeken iş insanı Hacı Sabancı'nın 4 yaşında Uzay isimli çocuğun biyolojik babası oldu iddia ediliyordu. Adli Tıp Kurumu'nun DNA raporu yüzde 99.9 Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu ortaya çıkardı.

Hacı Sabancı, sonuçlanan davanın ardından ailesiyle birlikte sessiz kalmayı tercih etti. Eşi Nazlı Sabancı ise bu süreçte sosyal medyada paylaşımlar yaparak, eşine olan desteğini gösterdi.

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TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIM SİLİNDİ

Hacı Sabancı ve ailesi, son olarak kayak tatiline çıktılar. Nazlı Sabancı kayak yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşınca tepki çekti. Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından kayak anlarını uzun uzun paylaşan Nazlı Sabancı'ya tepki yağdı.

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Nazlı Sabancı'nın paylaşımını görenler "Akıl tutulması pes", "Bu nasıl duyarsızlık", "Ya insan azıcık empati yapar", "Terbiyesizlik bu" yorumlarında bulundu. Nazlı Sabancı tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı nazlı sabancı
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