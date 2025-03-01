Hadise beyazlar içinde! Poz vermeye doyamadı

Son dönemde özel hayatı ve oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Hadise yeni şarkısı ve yeni klibiyle de eleştirilerin hedefi olmuştu. Ünlü şarkıcının 'Fırtınam' klibi 'fazla erotik' yorumlarına maruz kalmıştı.

Şimdi de Milano Moda Haftası'nda boy gösteren Hadise beyaz elbisesiyle poz vermeye doyamadı. Bir marka çekimi için peş peşe pozlar veren Hadise bu defa beyaz elbisesiyle tam not almayı başardı.

YORUM YAĞDI

Boyundan bağlamalı bembeyaz elbisesi ve toplu saçlarıyla beğeni toplayan Hadise'ye sosyal medyada; 'Güzel kadın', 'Beyaz yakışmış', 'Bu defa güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Özel hayatı da merak edilen Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşkını ilan etmişti.