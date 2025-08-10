MAGAZİN

Hadise bikinisinin iplerini çözdü! Pozlarıyla yine olay oldu

Son dönemde danslarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Hadise selfie serisi paylaştı. Hadise'nin bikinili pozları yine gündem oldu.

Kubra Akalın

Hadise, son olarak Harbiye şovuyla gündemdeydi. İki gün üst üste Harbiye'de konser veren Hadise, kostümü ve dans performansıyla sosyal medyanın ‘En Çok Konuşulanlar’ listesine girmişti.

Özellikle sandalyede yaptığı dansı erotik bulunan Hadise bu dansıyla tepki çekti.
Hadise, eleştirilere Seda Sayan’ın “Konuşun, konuşun. Daha çok konuşursunuz beni siz” dediği eski bir videosunu paylaşarak yanıt verdi.

Sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Hadise bu sefer tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Hadise leopar desenli bikinisinin iplerini çözüp güneşlendiği sırada fotoğraf çekti. O anları paylaşan Hadise yine adından söz ettirdi.

Sosyal medyada Hadise'ye "Hadise her resimde çok güzel görünüyorsun" yorumları yağdı.

AĞLADIĞI ANLARI PAYLAŞMIŞTI

Şarkıcı Hadise, yoğun tempodan dolayı ağladığı anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Gözyaşlarına boğulan Hadise, "Robot değiliz. I'm okay." sözleriyle tepkisini ifade ederken video sosyal medyada gündem olmuştu.

