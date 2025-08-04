Erotik dansı çok konuşuldu! Hadise gözyaşları içinde kaldı... "Robot değiliz"

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Harbiye konserindeki sahne kostümleri ve dansları gündem oldu. Ünlü şarkıcı, kalabalık dansçı ekibi ve meşhur sandalye dansıyla günlerce konuşuldu.

Erotik dansları yüzünden tepki çeken Hadise'den yanıt da gecikmedi. Hadise, eleştirilere Seda Sayan’ın “Konuşun, konuşun. Daha çok konuşursunuz beni siz” dediği eski bir videosunu paylaşarak yanıt verdi.

Hadise şimdi de yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı klip hazırlıkları yaptığı anları kamera kaydına aldı.

Sosyal medyadan o anları paylaşan Hadise'nin açıklamaları dikkat çekti.

Gözyaşlarına hakim olamayan Hadise, ''Robot değiliz. Yorgunum. Ama biz robot değiliz. İnsanlar bizi robot zannediyor'' diye konuştu.

Hadise'nin ağladığı anlara destek mesajları yağdı.