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Erotik dansı çok konuşuldu! Hadise gözyaşları içinde kaldı... "Robot değiliz"

Harbiye sahnesinde yaptığı erotik danslarla adından söz ettiren ve tepki çeken Hadise ağladığı anları paylaştı. Fırtınam'ın klip çekimlerinin kamera arkası görüntülerini paylaşan Hadise "Robot değiliz" dedi.

Erotik dansı çok konuşuldu! Hadise gözyaşları içinde kaldı... "Robot değiliz"
Kubra Akalın

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Harbiye konserindeki sahne kostümleri ve dansları gündem oldu. Ünlü şarkıcı, kalabalık dansçı ekibi ve meşhur sandalye dansıyla günlerce konuşuldu.

Erotik dansları yüzünden tepki çeken Hadise'den yanıt da gecikmedi. Hadise, eleştirilere Seda Sayan’ın “Konuşun, konuşun. Daha çok konuşursunuz beni siz” dediği eski bir videosunu paylaşarak yanıt verdi.

Erotik dansı çok konuşuldu! Hadise gözyaşları içinde kaldı... "Robot değiliz" 1

Hadise şimdi de yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı klip hazırlıkları yaptığı anları kamera kaydına aldı.

Sosyal medyadan o anları paylaşan Hadise'nin açıklamaları dikkat çekti.

Erotik dansı çok konuşuldu! Hadise gözyaşları içinde kaldı... "Robot değiliz" 2

Gözyaşlarına hakim olamayan Hadise, ''Robot değiliz. Yorgunum. Ama biz robot değiliz. İnsanlar bizi robot zannediyor'' diye konuştu.

Hadise'nin ağladığı anlara destek mesajları yağdı.

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Hadise hadise açıkgöz
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