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Hadise 'Fırtınam' şarkısı için olay pozlar verdi, sınırları zorladı! "Playboy dergisinde gibi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.02.2025 07:44
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Son dönemde hem başarısız olan dizisiyle hem de O Ses Türkiye'ye dönmesiyle adından söz ettiren Hadise'den olay pozlar geldi. Hadise ‘Fırtınam’ şarkısının tanıtımı için verdiği pozlarda sınırları zorladı.

Hadise 'Fırtınam' şarkısı için olay pozlar verdi, sınırları zorladı! "Playboy dergisinde gibi"

O Ses Türkiye ile ekrana dönen Hadise yeni şarkısı 'Fırtınam'ın tanıtımı için birbirinden iddialı pozlar verdi. Esas Oğlan dizisinin yaşadığı başarısızlık gündemdeyken Hadise'nin sınırları zorlayan pozları olay oldu.

21 Ocak'ta yayınlayacağı şarkı için kamera karşısına geçen Hadise, şarkısının duyurusunu fotoğraflarıyla duyurdu.

Gömleğinin düğmelerini açarak göğüslerini sergileyen Hadise kalçasını eliyle sıktığı anlara da "Bu gidişin dönüşü yok..." yazdı.

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Hadise'nin bu erotik pozları takipçilerinin bir kısmından eleştiriler aldı. Hadise'ye gelen yorumlarda "Playboy dergisine poz vermiş sanki", "Bu da son zamanda ne yapacağını şaşırdı", "Erotiklikle oyuncu da olunmadığını gördü aslında ama anlamadı sanırım", "Ne gereksiz pozlar" denildi.

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ESAS OĞLAN'DAN KAZANDIĞI PARA GÜNDEMDE

Son olarak Hadise'nin oynadığı Esas Oğlan, IMDB'de 2.1 gibi düşük bir puan alarak dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi olarak gündeme gelmişti. Ünlü ismin diziden aldığı ücret de ortaya çıktı. Hadise 8 bölümlük diziden tam tamına 10 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Hadise
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