Hadise Harbiye konserinin ikinci gününde yine olay oldu! Sandalye dansı ve kıyafeti çok eleştirildi

Hadise, iki gün üst üste verdiği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserlerini tamamladı. Konserlerin ikinci gününde de iddialı kostümü ve cesur dansıyla gündem olmayı başardı.

Konser için haftalardır yoğun bir hazırlık süreci yürüten Hadise, sahneye 20 kişilik uluslararası dans ekibiyle çıktı.

Hadise, aralıksız iki saat kaldığı Harbiye sahnesinde bu defa siyah transparan ve mini elbisesiyle dikkat çekti. Bir önceki gün sahnesine yatak getiren Hadise ikinci gün sandalye dansıyla adından söz ettirdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Sandalye üzerinde sergilediği figürlerle adeta kendinden geçen ünlü ismin görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Hadise dansı ve kostümüyle yine tepki çekti.

Hadise'nin performansına sosyal medyada; ''Bu görüntüleri görmek isteyen farklı mekanlara gider'', ''İğrenç'', ''Kaba etlerini görmekten sıkıldık'', ''Son iki gündür ne oldu buna?'', ''+18 olmalı bu kadının konserleri'' gibi yorumlar yapıldı.