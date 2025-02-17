Hadise Sinan Akçıl'ın O Ses Türkiye jürisinde olduğunu duyunca Acun Ilıcalı'yı aradı! Sinan Akçıl duyunca kendini tutamadı

Geçtiğimiz yıllarda Ebru Gündeş ile yaşadıklarından sonra O Ses Türkiye yarışmasına ara veren Hadise bu yıl geri döndü. Hadise'nin jüriye döneceği haberleri ilk çıktığında eski aşkı Sinan Akçıl'ın da jüri olacağı konuşuluyordu. Bu konuda aylar sonra bomba bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre Sinan Akçıl, ses yarışmasında Hadise engeline takıldı. Hadise'nin eski sevgilisinin jüri olmasını engellemek için Acun Ilıcalı'yı aradığı iddia edildi.

EKİBE DAHİL OLDU AMA...

Hürriyet'tte yer alan habere göre; Akçıl uzun süren görüşmeler sonucunda gerçekten de ekibe dahil olmuş fakat program yayına Sinan Akçıl’sız başladı. Bu iddialara göre Hadise, “O Ses Türkiye” başlamadan önce yapımcı Acun Ilıcalı’yı arayarak bu yıl jüride yeniden olmak istediğini söyledi. Anlaşmalar sağlandıktan sonra Hadise, eski sevgilisiyle ilgili bir şart koyarak Sinan Akçıl'ı engelledi.

“Sinan Akçıl’ın jüride olmayacak" şartı getiren Hadise gündeme bomba gibi düştü. Hadise hakkındaki bu iddia sonrası Sinan Akçıl sessiz kalmadı.

Sinan Akçıl bu iddiayı paylaşarak "Bak sen arkadaş ne kara sevdaymış yıllardır bitmeyen. Söylüyorlardı da abartmayın diyordum" dedi.

Hadise ise iddialar hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.