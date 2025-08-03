Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! Arkasını dönünce olay oldu

Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen ve son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın dizisi beklenmedik şekilde final yapmış hayranları bu durum karşısında çok üzülmüştü.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu.

Sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte tatil yapan Hafsanur Sancaktutan peş peşe yayınladığı bikinili kareleriyle beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Fit haliyle beğeni toplayan güzel oyuncu arkasını dönünce de olay oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok iddialı', 'harika görünüyor', 'olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.