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Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! Arkasını dönünce olay oldu

Son olarak başrollerini Ece Uslu ve Aras Aydın ile paylaştığı Siyah Kalp dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan'ın dizisi beklenmedik şekilde final yapmış bu karar hayranlarını üzmüştü. Şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Sancaktutan bikinili pozlarıyla dikkat çekmeyi başardı.

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! Arkasını dönünce olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen ve son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın dizisi beklenmedik şekilde final yapmış hayranları bu durum karşısında çok üzülmüştü.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan tatil pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu.

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! Arkasını dönünce olay oldu 1

Sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte tatil yapan Hafsanur Sancaktutan peş peşe yayınladığı bikinili kareleriyle beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! Arkasını dönünce olay oldu 2

YORUM YAĞDI

Fit haliyle beğeni toplayan güzel oyuncu arkasını dönünce de olay oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok iddialı', 'harika görünüyor', 'olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! Arkasını dönünce olay oldu 3

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! Arkasını dönünce olay oldu 4

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Anahtar Kelimeler:
Hafsanur Sancaktutan
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