MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! ''Hayal kırıklığı''

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın büyük aşkı bitti. Aka ile Sancaktutan, ilişkilerini sonlandırdıktan sonra sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silip, birbirlerini takipten çıktı. Ünlü çiftin ayrılık nedeni de ortaya çıktı.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! ''Hayal kırıklığı''
Öznur Yaslı İkier

2024 yılında aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın büyük aşkı bitti.

İlişkilerinin başında; "Kubilay, çok romantik. 'Adam yok' dedim âlâsını buldum" ifadelerini kullanan Hafsanur Sancaktutan'ın geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmesi dikkat çekmişti.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Hayal kırıklığı 1

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, iki yıllık beraberliklerini sonlandırdı. Ayrılık sonrası Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın aralarında bir sorun olmadığı, kavgasız - gürültüsüz bir şekilde yollarını ayırdığı öğrenilmişti.

Ünlü çiftin ayrılık nedeni ortaya çıktı. AyaklıGazete'de yer alan habere göre; Hafsanur Sancaktutan'ın ihanet şüphesi üzerine beş gün boyunca Aka'nın telefonunu fark ettirmeden adım adım takip ettiği öğrenildi.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Hayal kırıklığı 2

Sancaktutan'ın bazı mesajları bu şekilde fark ettiği söyleniyor. Oyuncunun büyük bir hayal kırkılığı yaşadığı, çiftin arasındaki iğlerin bu olay sonrası tamamen koptuğu iddia edildi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüm sonrası yorum yağdı! 'Yüreğimiz yandı'Yeni bölüm sonrası yorum yağdı! 'Yüreğimiz yandı'
Güller Ve Günahlar 19. bölüm 2. fragman izle! ''Bunu hak etmedi''Güller Ve Günahlar 19. bölüm 2. fragman izle! ''Bunu hak etmedi''

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Hafsanur Sancaktutan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.