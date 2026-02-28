Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! ''Hayal kırıklığı''

2024 yılında aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın büyük aşkı bitti.

İlişkilerinin başında; "Kubilay, çok romantik. 'Adam yok' dedim âlâsını buldum" ifadelerini kullanan Hafsanur Sancaktutan'ın geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmesi dikkat çekmişti.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, iki yıllık beraberliklerini sonlandırdı. Ayrılık sonrası Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın aralarında bir sorun olmadığı, kavgasız - gürültüsüz bir şekilde yollarını ayırdığı öğrenilmişti.

Ünlü çiftin ayrılık nedeni ortaya çıktı. AyaklıGazete'de yer alan habere göre; Hafsanur Sancaktutan'ın ihanet şüphesi üzerine beş gün boyunca Aka'nın telefonunu fark ettirmeden adım adım takip ettiği öğrenildi.

Sancaktutan'ın bazı mesajları bu şekilde fark ettiği söyleniyor. Oyuncunun büyük bir hayal kırkılığı yaşadığı, çiftin arasındaki iğlerin bu olay sonrası tamamen koptuğu iddia edildi.