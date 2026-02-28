Servetiyle gündemdeydi! Orhan Pamuk'un Beyoğlu'ndaki apartmanı yıkılıyor

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un dünya çapında yankı uyandıran eseri 'Masumiyet Müzesi', Netflix platformunda dizi olarak izleyiciyle buluştu. Dizinin büyük ilgi görmesinin ardından Masumiyet Müzesi'ne ziyaretçi akını yaşandı.

Nişantaşı'nda görüntülenen Orhan Pamuk, romanından uyarlanan 'Masumiyet Müzesi' dizisinin yarattığı ilgiyi ve müzeye olan yoğun katılımı değerlendirdi. Pamuk, ayrıca Cihangir'deki eviyle ilgili davalık süreç hakkında da konuştu.

'BU KADAR İLGİ BEKLEMİYORDUM'

Orhan Pamuk, "Şaşkınlık içerisindeyim. Müzede büyük bir kalabalık var. Herkes yakından ilgileniyor. Dizisi gerçekten çok güzel. Yönetmen Zeynep Günay, diziyi çekerken, erkek üzerinden görünen aşk hikâyesini, kadın tarafını da elinden geldiğince yansıtmaya çalıştı. Diziden çok memnunum. Başta bir roman ve bir müze vardı; şimdi bunlar bir çeşit üçleme oldu. Şaşkınlık içerisindeyim, bu kadar ilgiyi beklemiyordum" diye konuştu.

Cihangir'de dairelerinin bulunduğu apartmanla ilgili komşularıyla davalık olan Pamuk, tahliye süreciyle ilgili şunları söyledi: Çürük bir apartmanda ne ben, ne de eşim yaşamak isteriz. Orada rant peşinde olan insanlar var. Kimse, devletin, "Burada oturmayın" dediği bir yerde yaşamak istemez. Biz de normal insanlarız; korktuk ve kaçtık.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un, İstanbul Beyoğlu'nda 9 daire sahibi olduğu ve riskli yapı kapsamında yıkılmasını istemesi üzerine komşularıyla davalık olduğu Taray Apartmanı'nda, 4'ncü bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi raporunun ardından 26 Mart'ta görülecek duruşmada tedbir kararının kaldırılacağını düşündüklerini belirten Orhan Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör, "Son bilirkişi raporunda açık bir şekilde binanın yıkılması gerektiği belirtiliyor. Mahkemenin en geç 26 Mart'taki duruşmada tedbiri kaldırıp yıkım sürecine başlayacağımızı düşünüyoruz. Tahminimize göre mayıs sonu bina yıkılmış olacak" dedi.

Orhan Pamuk'un sosyal medyada gündem olan evinin manzarası, Beyoğlu'ndaki 9 dairesi ve Masumiyet Müzesi'nin ardından ünlü yazarın serveti merak edildi.