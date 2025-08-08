MAGAZİN

Haftalardır yayınlanmayan Leyla finali yurt dışında yayınlandı! Cemre Baysel'dan veda sözleri

Haftalardır final bölümü yayınlanmayan ve final tarihi de belli olmayan Leyla dizisinin final bölümü yurt dışında yayınlandı. Dizinin Leyla'sı Cemre Baysel de vedasını sosyal medyadan paylaştı.

Kubra Akalın

"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisinde başrol ayrılığının ardından hikâyeyi diziye dahil olan Selçuk Yöntem de kurtaramadı. Leyla için final kararı verildi.

Ancak finale 2 bölüm kalmıştı ki dizi yayın akışındna çıkarıldı. Leyla dizisi maliyeti karşılamayan yetersiz reklam geliri yüzünden yayınlanmamaya başladı. Her hafta "Bu pazar" notuyla yapılan paylaşımlar ise seyirciyi kızdırdı.

LEYLA FİNAL SAHNESİ

Herkes Leyla finali ne zaman merak ederken final bölümü yurt dışında yayınlandı. Dizinin Leyla'sı Cemre Baysel de final bölümünden bir sahnesini paylaşıp seyirciye veda etti.

Finalde Leyla; Civan'ın mezarının başında Küçük Prens'i okumaya çalışıp ağlamaktan okuyamadı. O sahneyi paylaşan Cemre Baysel şunları yazdı:

"Küçük Prens ile veda etmek istedim Leyla’ma. Sahne kayıt demeden önce rastgele bir sayfa açtım,bu paragraf çıktı. Boğazım düğüm düğüm okuyamıyorum çünkü gerçekten öyleydi. Sizin gibi ben de orada veda ettim çünkü Leyla’ya... Yanımda olan herkese teşekkür eder, tarihin tozlu raflarına gömerim bu güzel hikayeyi. Eyvallah."

