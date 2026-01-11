MAGAZİN

Hailey Bieber’dan cesur pozlar! Yatakta verdiği kareler olay oldu

Hailey Bieber’dan cesur Instagram paylaşımları geldi! Beyaz çarşaflar arasında verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken ünlü model, doğal güzelliği ve fit fiziğiyle olay oldu.

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla gündeme geldi. 55,7 milyon takipçisine seslenen 29 yaşındaki güzel, yeni paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kısa süre önce kırmızı iç çamaşırıyla karın kaslarını sergileyen Hailey Bieber, bu kez beyaz çarşaflara sarınarak objektif karşısına geçti.

Ünlü model, çıplakmış izlenimi veren pozlarında lüks bir yatakta kıvrılmış halde gülümserken, fit vücudunu ve kalça hatlarını ön plana çıkardı. Bieber’ın ayak bileğine yakın dövmesi de dikkatli gözlerden kaçmadı.

Paylaşımlar arasında Victoria’s Secret modeli olan Hailey Bieber’ın uzun kollu beyaz bir tişört ve ten rengi külotla verdiği pozlar da yer aldı. Ünlü isim, fotoğraflarda minimal makyajı tercih ederek doğal güzelliğini ön plana çıkardı.

