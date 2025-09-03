Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Jocelyn Chew gündem oldu! Pozlarına beğeni yağıyor

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı çiftinin sürpriz ayrılığıyla ilgili ortaya atılan ihanet iddiası, magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

İddialara göre Hakan Sabancı, Hande Erçel’i 2018 yılında kısa bir süre aşk yaşadığı Çinli model Jocelyn Chew ile aldattı. Sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşımda, Sabancı’nın Jocelyn Chew ile uzun süredir yeniden görüştüğü ve ikilinin Bodrum’da birlikte oldukları öne sürüldü.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken güzel model ise iddiaları yalanladı.

Chew sosyal medyadan "Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok" dedi.

Bu açıklama sonrası Jocelyn Chew merak edildi. 1992 doğumlu güzel modelin sosyal medyadaki pozlarına Türk takipçilerden beğeni ve yorum yağıyor.