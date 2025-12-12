Hakan Sabancı'yı çabuk unuttu! Hande Erçel ünlü yapımcıyla aşk yaşıyor iddiası

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ikili, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyordu.

Evlilikle sonlanması beklenen ilişki sürpriz bir şekilde son buldu. Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığının yankıları sürerken ünlü çiftin güven problemi nedeniyle ayrılığı iddiası gündeme geldi.

AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre; güven konusunda sıkıntısını dile getiren Hande Erçel, iş insanından net bir cevap alamadığı için ilişkiden yavaşça uzaklaşmaya başladı. Oyuncu, ilişkilerine devam etmesi durumunda daha çok üzüleceğini düşünerek bitirme kararı aldı.

İkilinin ayrılıklarına dair yorumlar devam ederken Hakan Sabancı, Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile görüntülenmişti.

Hande Erçel'in adı da aşk iddialarına karıştı. Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Hande Erçel gönlünü OGM Pictures yapım şirketinin sahibi Onur Güvenatam'a kaptırdı. İkilinin, İngiltere'nin başkenti Londra'da görüldüğünü de belirtti.

Çiftin arasında 13 yaş farkı olduğu da konuşulan detaylar arasında yerini aldı. Onur Güvenatam 45, Hande Erçel ise 32 yaşında.