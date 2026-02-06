MAGAZİN

Hakan Taşıyan günlerdir yoğun bakımda! Ziyaret yasaklandı

Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Hakan Taşıyan'ın kalp krizi geçirdiği ve Ankara'da hastaneye kaldırıldığı iddiası gündeme gelmişti. Taşıyan'ın on gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Ünlü ismin tedavisinin kalp krizi şüphesiyle başlayıp böbrek nakli sonrası gelişen komplikasyonlarla yeni bir boyuta evrildiği öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Güz Gülleri şarkısıyla bir dönemi kasıp kavuran Arabesk müziğin en büyük seslerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüştü. Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti. Ünlü sanatçıdan gelen haber sevenlerini üzmüştü.

Hakan Taşıyan'ın on gündür hastanede olduğu öğrenildi. Taşıyan'ın abisi Fikret Taşıyan, kardeşinin son sağlık durumunu anlattı: "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz"

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; ''Hakan Taşıyan, 10 gündür hastanede tedavi görüyor. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye giden sanatçının, tedavi süreci olumlu ilerliyor.

'ZİYARET YASAK'

Abi Taşıyan, sözlerine şöyle devam etti: "Hakan'ın genel sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da süreci yakından takip etmesi, doktorlarımızın ilgisi ve desteği de bizim için moral oldu. Allah herkesten razı olsun."

KARDİYOLOJİK RİSK DÜŞÜK, TEDBİR ÜST SEVİYEDE

Prof. Dr. Balcı'nın yaptığı açıklamaya göre; Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuştur. Göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuran Taşıyan, yapılan ilk kontrollerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde kardiyolojik riskin düşük olduğu tespit edilse de sanatçının geçmişte geçirdiği ağır operasyonlar nedeniyle risk alınmaması kararlaştırıldı.

Hakan Taşıyan
