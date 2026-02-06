Türk yarış pilotu ile aşk yaşıyor! Cemre Baysel sevgilisini yalnız bırakmadı

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Cemre Baysel, geçtiğimiz aylarda aşk iddialarıyla magazin manşetlerindeki yerini almıştı.

Haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini bitiren Baysel’in, kısa süre önce rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı öne sürülmüş, ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Cemre Baysel ile milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Baysel, Asian Le Mans Series kapsamında Dubai'de cumartesi ve pazar günleri piste çıkacak olan sevgilisi Cem Bölükbaşı'nı yalnız bırakmadı.

Cemre Baysel'in ziyaretini paylaşan Cem Bölükbaşı, gönderisine; "Kimler gelmiş de sürpriz yapmış" notunu düştü.