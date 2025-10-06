Hakan Ural Güllü'nün ölümünü araştıran savcıyla konuştu! "Savcı hanım söyledi bana..." diyerek açıkladı

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün sır dolu ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Güllü'nün kızının ifadesi ilk kez Neler Oluyor Hayatta programında ortaya çıktı.

Kızı Tuğyan Ülkem, verdiği ifadede Güllü'nün hayatını kaybettiği gün arkadaşı Sultan ile birlikte AVM'ye gittiklerini, kızı için bakıcı ile görüştüklerini söyledi. İfadesinin devamında Tuğyan Ülkem, annesinin salonda içki içtiğini, Güllü'nün üçüncü şişeye geçtiğini ifadesinde sözlerine ekledi.

"ANNEM SIKÇA ALKOL TÜKETİRDİ"

Ülkem ifadesinde, 'Annem sıkça alkol tüketirdi. Her gün neredeyse tüketirdi. Anne biz içeri odaya geçiyoruz dedim. Annem salondaydı. Biz Sultan ile birlikte odama geçtik, benim odamdaki cam açıktı. Annem zaten camları açık tutardı. Odada Sultan ile benim yatağıma oturdu. Annem o sırada tuvalete gitmiş. Bu sırada salondaki televizyonda müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde roman havası çalıyordu. Biz de Sultan ile birlikte ayakta oynuyorduk. Annem odaya geldiğinde bize eşlik etti o da oynamaya başladı. Hatta Sultan'ın elinden tuttu roman havası oynatmaya çalıştı. Benimle de oynadı, hatta sarıldık. Bu arada söz konusu cama arkam dönük haldeydim.

"KAMERALARDA TUVALETTEN ÇIKTIKTAN SONRA..."

Annem, oyun oynama sırasında benim yanımdan arka cama oynayarak geçti. Sonra bir patırtı gibi ses duydum. Birden arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum, sonra anne diye bağırarak dışarı çıktım. Aşağı doğru koşmaya başladım, annemi kaldırmaya çalıştım gibi hatırlıyorum. O kadar şoktaydım ki her şeyi hatırlamıyorum. Sanırım Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Polisi, ambulansı kim aradı hatırlamıyorum. Ben annemin aşağıya nasıl düştüğünü görmedim, arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum. Kameralarda tuvaletten çıktıktan sonra 'O ne lan' şeklindeki ifadesinde biz odadaydık, duymadık. Annemin tuvalete girdiğini zaten görmemiştik. Annem de odaya girer girmez oynamamıza eşlik etti. O gün annem çok neşeliydi. Annemi düşman olduğu ya da nefret ettiği kimse yoktu. Asistan Çiğdem ile sadece kırgınlık vardı. Annem onu kısa süre önce kahvaltıya davet etmişti. Annem işle ilgili bir şey soracağı zaman ona sorardı. Çiğdem abla annesiyle yaşıyordu..

SAVCININ İFADELERİNİ AKTARDI

Öte yandan soruşturma savcısıyla görüşen Hakan Ural, canlı yayında yeni bilgileri ilk kez aktardı.

Hakan Ural, "Savcımızdan aldığım bizzat bilgi, biz Güllü'nün kapıdan çıktığı anı görüyoruz. Savcımız, Güllü’nün kapıdan çıktığı anın kayıtlarda net şekilde görüldüğünü söyledi. Hem polis hem savcı inceleme yaptı, olay yerinden örnekler alınıp kimyasal analize gönderildi. Hem polis arkadaşlar hem savcı kayıyor. Savcı hanım söyledi bana. Polisler de kaydı oraya yolladığımız savcı arkadaş da kaydı. Savcı hanım, evlatlarının anlattıklarıyla birebir örtüştüğünü, şu an için kazaya kurban gitmiş gibi göründüğünü ifade etti" dedi.