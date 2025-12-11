MAGAZİN

Güllü'nün kızı tutuklandı mı? Tuğyan Ülkem adliyeye sevk edildi

Şarkıcı Güllü'nün yaşamını yitirmesi sonrası soruşturma devam ediyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in kaçarken gözaltına alınması sonrası yeni detay geldi.

6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile iki kişi daha 9 Aralık'ta gözaltına alındı. Güllü'nün kızı tutuklandı mı merak edilirken yeni detaylar ortaya çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, dün yaptığı açıklamada Gülter ve Ulu'nun 4 farklı zamanda verdikleri ifadelerin birbiriyle uyuşmadığını ve çelişkili olduğunu ifade etmiş, "İğneyle kuyu kazdık" ifadelerini kullanmıştı.

Son gelişmelere göre Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi.

Güllü Tuğyan Ülkem Gülter
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

