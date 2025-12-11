Güllü'nün kızı tutuklandı mı? Tuğyan Ülkem adliyeye sevk edildi

6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile iki kişi daha 9 Aralık'ta gözaltına alındı. Güllü'nün kızı tutuklandı mı merak edilirken yeni detaylar ortaya çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, dün yaptığı açıklamada Gülter ve Ulu'nun 4 farklı zamanda verdikleri ifadelerin birbiriyle uyuşmadığını ve çelişkili olduğunu ifade etmiş, "İğneyle kuyu kazdık" ifadelerini kullanmıştı.

Son gelişmelere göre Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi.