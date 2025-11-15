Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz'i sahnede görenler hayran kaldı! 'Hem güzel hem başarılı'

Ayrılsak da Beraberiz, Kısmet, Yahşi Cazibe, Koca Koca Yalanlar, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aile Saadeti gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, kızı Deniz ile sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce babasıyla birlikte çektiği videolarla dikkat çeken Deniz şimdilerde tiyatro sahnesinde yer almaya başladı.

GÜZELLİYLE MEST ETTİ

Babasının izinden giderek oyunculuğu seçen Deniz Yılmaz güzelliğiyle de mest etti.

Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz'i görenler; 'Hem güzel hem başarılı', 'Çok güzelsin', 'Babasının güzeli', 'Nasıl bir güzellik bu' şeklinde yorumlar yaptılar.

Hakan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan kızı Deniz Yılmaz sosyal medyadaki pozlarıyla da takipçilerinden tam not aldı.