Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz'i sahnede görenler hayran kaldı! 'Hem güzel hem başarılı'

'Ayrılsak da Beraberiz' adlı diziyle şöhreti yakalayan ve rol aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hakan Yılmaz şimdi de kızı Deniz ile gündem oldu. Babasının izinden giderek oyunculuğu seçen Deniz Yılmaz güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.

Öznur Yaslı İkier

Ayrılsak da Beraberiz, Kısmet, Yahşi Cazibe, Koca Koca Yalanlar, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aile Saadeti gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, kızı Deniz ile sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce babasıyla birlikte çektiği videolarla dikkat çeken Deniz şimdilerde tiyatro sahnesinde yer almaya başladı.

Hakan Yılmaz ın kızı Deniz i sahnede görenler hayran kaldı! Hem güzel hem başarılı 1

GÜZELLİYLE MEST ETTİ

Babasının izinden giderek oyunculuğu seçen Deniz Yılmaz güzelliğiyle de mest etti.

Hakan Yılmaz ın kızı Deniz i sahnede görenler hayran kaldı! Hem güzel hem başarılı 2

Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz'i görenler; 'Hem güzel hem başarılı', 'Çok güzelsin', 'Babasının güzeli', 'Nasıl bir güzellik bu' şeklinde yorumlar yaptılar.

Hakan Yılmaz ın kızı Deniz i sahnede görenler hayran kaldı! Hem güzel hem başarılı 3

Hakan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan kızı Deniz Yılmaz sosyal medyadaki pozlarıyla da takipçilerinden tam not aldı.

Hakan Yılmaz ın kızı Deniz i sahnede görenler hayran kaldı! Hem güzel hem başarılı 4

Hakan Yılmaz ın kızı Deniz i sahnede görenler hayran kaldı! Hem güzel hem başarılı 5

Anahtar Kelimeler:
Hakan Yılmaz
