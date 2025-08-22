Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Ünlü rapçi Blok3 bu defa korumasız görüntülendi! 'Beni bırakın'

'Blok3' olarak tanınan Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında menajer Ferhat Karagöz’ü darp ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

AĞIR SUÇLAMALAR

İki isim hakkında 'kastenyaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamaları yöneltildi.

Öte yandan organizasyon şirketi sahibi Ferhat Karagöz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıldır birlikte çalıştığı rapçi Blok3 ve yapımcısı Maruf Yöntürk tarafından alıkonulduğunu, darp edildiğini ve susturucu takılı bir silahla tehdit edildiğini öne sürmüş ve yaşadığı olayın ayrıntılarını ve başlattığı hukuki süreci kamuoyuyla paylaşmıştı.

BU DEFA KORUMASIZ

Ünlü rapçi Aleyna Tilki'nin albüm lansmanında korumasız bir şekilde görüntülendi. Blok3 hakkındaki soruşturma için ''Beni karalamaya çalışan kimseye inanmayın. Kendi başıma getirdiğim kariyerimi bir kaç tane iftiraya yedirmem merak etmeyin. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni bırakın abi'' diye konuştu.

Daha sonra ünlü rapçiye birkaç gün önce bir festivaldeki alana korumalarla giriş yaptığı görüntüler soruldu. Blok3 o korumaların şahsi koruması olmadığını söyledi ve o ekibin İstanbul Festivali'ne ait olduğunu söyledi.