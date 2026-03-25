Hakkında yakalama kararı çıktı! Hande Erçel'den ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Hande Erçel'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yurt dışında olduğu belirlenen Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıktı. Erçel, yakalama kararının ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı:

'TÜRK ADALETİNE GÜVENEN BİRİYİM'

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."