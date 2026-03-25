MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hakkında yakalama kararı çıktı! Hande Erçel'den ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu Hande Erçel'den ilk açıklama geldi. Erçel; 'Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim' ifadelerini kullandı.

Hakkında yakalama kararı çıktı! Hande Erçel'den ilk açıklama
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Hande Erçel'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yurt dışında olduğu belirlenen Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıktı. Erçel, yakalama kararının ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı:

'TÜRK ADALETİNE GÜVENEN BİRİYİM'

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.