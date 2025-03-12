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  4. "Hakkınızı helal edin, ağrım çok" diyen Tanyeli'den günlerdir haber yok... Hayranları merakta

"Hakkınızı helal edin, ağrım çok" diyen Tanyeli'den günlerdir haber yok... Hayranları merakta

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2025 09:39
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Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden biri olan Tanyeli uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele ediyor. Aylardır hastanede tedavi altında olan Tanyeli'den bir süredir haber yok. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapmayı kesen Tanyeli için hayranları endişelenmeye başladı.

"Hakkınızı helal edin, ağrım çok" diyen Tanyeli'den günlerdir haber yok... Hayranları merakta

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, Altunizade’deki özel bir hastanede tedavisine devam ediyor. Sağlık durumuna ilişkin sık sık paylaşımlar yapan Tanyeli geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yasağına uymayanlara sert tepki göstermişti.

Son olarak 27 Şubat'ta bir mesaj yayınlayan Tanyeli "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." ifadelerini kullanmıştı.

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GÜNLERDİR HABER YOK

Sosyal medya hesabından günlerdir paylaşım yapmayan Tanyeli'nin son durumu merak edildi. Tanyeli, son paylaşımında taburcu olacağını duyurmuş ve sağlık durumundan dolayı mesajlara cevap veremediğini belirtmişti.

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Hastaneden taburcu olması beklenen Tanyeli'nin 13 gündür hiçbir şey yayınlamaması sevenlerini korkuttu.

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Tanyeli
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