Haklarında 'teşhircilik' soruşturması açılmıştı! Manifest'in yeni klibi yine sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest müzik grubu hakkında 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konserden sonra soruşturma başlatılmıştı. Grup üyeleri dahil 7 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir süredir ortalarda görünmeyen kız grubu şimdi de yeni şarkıları ve yeni klipleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şişli Küçükçiftlik Park konser alanında 6 Eylül 2025’de Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından sorruşturma başlatılmıştı.

Grup üyeleri, savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı. Konser görüntülerine ise “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

Bu süreçte konserleri tek tek iptal edilen grup, Türkiye turnesinin de iptal edildiğini açıklamıştı. Bir süredir ortalarda görünmeyen Manifest, şimdi de yaptıkları iş birliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Manifest grubu, Winx Club ile ortak hazırladıkları “Rüya” şarkısıyla geri döndü. Grubun yeni şarkısı ve yeni klibi yine sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar şarkının sözlerini ve klibi çok beğenirken bazı sosyal medya kullanıcıları 'şarkı güzel ama Winx ile alakası ne?', 'Arabesk gibi olmuş', 'Sözlerin Winx’le alakası yok' gibi yorumlar yapıldı.

