Haldun Dormen'e son görev: "Türk tiyatrosu babasını kaybetti"

Tiyatroya adanmış bir ömür... Haldun Dormen, 97 yaşında aramızdan ayrıldı. Bugün Holdun Dormen'e son görev için ünlü isimler Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek anma törenine akın etti.

Yaklaşık 3 hafta önce enfeksiyon nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. 97 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlanıyor.

VASİYETİ UYGULANIYOR

Sanatçı için ilk tören kendi vasiyeti doğrultusunda, bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştiriliyor. Haldun Dormen Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Anma törenine Erdal Beşikçioğlu, Fırat Danış, Demet Akbağ, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Emre Altuğ, Suna Keskin, Bekir Aksoy gibi pek çok ünlü isim katıldı. Etimesgut Belediye Başkanı da olan Erdal Beşikçioğlu "Yetişmiyor artık böyle ustalar" dedi.

Halit Ergenç, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Ergenç,“Herkes birbirine neleri yapamayacağını söylerken, o öğrencilerine her zaman neleri yapabileceklerini söylerdi. Bugün pek çok sanatçının sanatçı olmasında onun emeği var. Bugün burada sizin karşınızdaysam, bu Haldun abi sayesindedir. Bana sorumluluk verip başarmamı sağladı.” ifadelerini kullandı.

"BABAMDAN SONRAKİ EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM"

Suna Keskin yayında konuşurken zor anlar yaşadı. Melek Baykal da konuşma sırasında epey zorlandı. Baykal "Keşke Suna ablam kadar bir şeyleri Haldun abimizle paylaşma şansını yakalayabilseydim" dedi.

Emre Altuğ ise konuşması sırasında "Babamdan sonraki en büyük üzüntüm. Onu tanımasam bugün tanıdığınız Emre Altuğ olmazdı. Anlatacak çok şey var biraz duygusalım" ifadelerini kullandı.

Göksel Kortay "O ulu bir ağaçtı; dallarından Türk sinemasına ve tiyatrosuna nice büyük değerler yetişti. O, benim 70 yıllık dostum, dert ortağım, rol arkadaşımdı. O yollarda hep birlikte yürüdük. Hem rol arkadaşım hem ustamdı. Onu çok, çok özleyeceğim; hep özleyeceğim. Türk tiyatrosu babasını, ben ise en can dostumu kaybettim. Başımız sağ olsun" dedi.

Usta isim 25 Ocak Pazar Günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek anma töreninin ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

