Halef'i apar topar bıraktı! Aybüke Pusat kararını verdi

Teşkilat dizisinden çıkarıldıktan sonra Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde başrol olan Aybüke Pusat dizideki senaryo değişikliklerinden rahatsız olunca projeyi bırakma kararı aldı.

Dizide Melek karakterine hayat veren ünlü isim sezon finalinde projeden ayrıldı. Aybüke Pusat şu günlerde yeni projesi için hazırlık yapıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pusat kararını verdi ve “En Mutlu Günümde” adlı bağımsız sinema filminde başrol oynayacak. İlk filmi 2017 yapımı “Martı”yla dikkat çeken Erkan Tunç’un yazıp yöneteceği filmde Aybüke Pusat sadece oyunculuk yapmayacak.

SETE ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Başarılı oyuncu, “En Mutlu Günümde” filminin aynı zamanda yapımcılığını da üstlenecek. Film temmuz başında İstanbul’da sete çıkacak. Aybüke Pusat filmde “Nesrin” karakterine hayat verecek.