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Halef'i apar topar bıraktı! Aybüke Pusat kararını verdi

Now Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi sezon finaliyle büyük ses getirdi. Dizinin başrolü Aybüke Pusat dizideki senaryo değişikliklerine daha fazla dayanamayıp projeyi bırakma kararı aldı. Pusat'ın yeni sezon kararı ise merak ediliyordu. Ünlü oyuncu kararını verdi.

Halef'i apar topar bıraktı! Aybüke Pusat kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

Teşkilat dizisinden çıkarıldıktan sonra Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde başrol olan Aybüke Pusat dizideki senaryo değişikliklerinden rahatsız olunca projeyi bırakma kararı aldı.

Dizide Melek karakterine hayat veren ünlü isim sezon finalinde projeden ayrıldı. Aybüke Pusat şu günlerde yeni projesi için hazırlık yapıyor.

Halef i apar topar bıraktı! Aybüke Pusat kararını verdi 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pusat kararını verdi ve “En Mutlu Günümde” adlı bağımsız sinema filminde başrol oynayacak. İlk filmi 2017 yapımı “Martı”yla dikkat çeken Erkan Tunç’un yazıp yöneteceği filmde Aybüke Pusat sadece oyunculuk yapmayacak.

Halef i apar topar bıraktı! Aybüke Pusat kararını verdi 2

SETE ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Başarılı oyuncu, “En Mutlu Günümde” filminin aynı zamanda yapımcılığını da üstlenecek. Film temmuz başında İstanbul’da sete çıkacak. Aybüke Pusat filmde “Nesrin” karakterine hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat teşkilat Halef dizisi
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