Halef'in Kevser'i Pınar Cılıt başörtüsünü çıkarıp paylaştı! 'Hayatını yaşa'

Öznur Yaslı İkier

NOW TV’de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Kevser karakterini canlandıran, daha önce ses taklitleri yaparak fenomen olan Şanlıurfalı oyuncu Pınar Cılıt şimdi de başörtüsünü çıkarıp bir video paylaştı. Cılıt'ın yayınladığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı NOW TV’nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda hayat verdiği Kevser karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Cılıt şimdi de son paylaşımıyla gündeme geldi.

Halef in Kevser i Pınar Cılıt başörtüsünü çıkarıp paylaştı! Hayatını yaşa 1

Daha önce ses taklitleri yaparak fenomen olan Şanlıurfalı oyuncu Pınar Cılıt başörtüsünü çıkardığını açıkladı. Cılıt bir video çekip 'hayatını yaşa' notunu düştü.

Halef in Kevser i Pınar Cılıt başörtüsünü çıkarıp paylaştı! Hayatını yaşa 2

Cılıt'ın bu kararı bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken, bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Halef in Kevser i Pınar Cılıt başörtüsünü çıkarıp paylaştı! Hayatını yaşa 3

başörtümü size hayat yaşatmıyor
