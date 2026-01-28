Halef'in Kevser'i Pınar Cılıt başörtüsünü çıkarıp paylaştı! 'Hayatını yaşa'

Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı NOW TV’nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda hayat verdiği Kevser karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Cılıt şimdi de son paylaşımıyla gündeme geldi.

Daha önce ses taklitleri yaparak fenomen olan Şanlıurfalı oyuncu Pınar Cılıt başörtüsünü çıkardığını açıkladı. Cılıt bir video çekip 'hayatını yaşa' notunu düştü.

Cılıt'ın bu kararı bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken, bazı kullanıcıların tepkisini çekti.