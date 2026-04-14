Halef: Köklerin Çağrısı 29. bölüm 2. fragman: 'Aşır ölecek mi? diziden ayrılıyor mu?'

Halef Köklerin Çağrısı dizisi son olarak 28. bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu sahneleriyle beğeni toplayan dizi son haftalarda reytinglerde kan kaybetti.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölüm fragmanıyla dikkat çekti. 29. bölüm 2. fargmanı yayınlanan dizide Aşır karakterinin akıbeti merak konusu oldu.

Dizinin son sahnesinde Mert Doğan'ın hayat verdiği Aşır karakterinin vurulması, izleyicilerde şok etkisi yarattı. Karakterin aldığı yaranın boyutu ve hayati tehlikesinin olup olmadığı henüz biliniyor.

SENARİSTE SESLENDİLER

Aşır’ın ölüp ölmediği de netlik kazanmadı. Dizi takipçileri yeni fragman sonrası senariste seslenerek 'Aşır ölmesin', 'Aşır ölürse final olur', 'Aşır ölürse bir daha izlemem' gibi yorumlar yaptılar.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 29. BÖLÜM 2. FRAGMAN

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜM ÖZETİ:

YILDIZ’IN ANNESİ AYTEN, URFA’YA GELİŞİYLE beraber heybesinde sakladığı pek çok gizemi de beraberinde getirir. Ancak bu sırlar eşliğinde Yıldız’ın geleceğine dair kurduğu planlar hiç de iyi niyetli değildir. Nihayet annesine kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Yıldız ise; Ayten ve Sultan arasında kurulan sinsi çıkar ortaklığının asıl kurbanı seçildiğinden henüz habersizdir.

Ayten’in Urfa’ya gelmesi sadece Yelduran Konağı’nı değil, Kordağlı Konağı’nı da etkilemiştir.

Serhat’ın, Ziyan Ağa’nın cezasını çekmesi için Salim’e ifade verdirip onu içeri attırması, Kordağlı Konağı’nda bir otorite boşluğuna sebep olur. Dalyan ve Aşır’ın iktidar mücadelesi içinde bebeğinin tehlikede olduğunu hisseden Melek’in önünde ise iki seçenek vardır: Ya Serhat’ın himayesi altında Yelduran Konağı’na geri dönecek ya da Yıldırım’ın ona yaptığı teklifi kabul edecektir. Diğer yandan kimsenin istemediği Aşır ve Hicran aşkı, artık sinsi entrikaların değil, doğrudan kurşunların hedefi olacaktır.