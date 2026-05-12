Halef: Köklerin Çağrısı 32. bölüm 2. fragman geldi! 'İşte şimdi izlenir'

Son haftalarda reytinglerde düşüş yaşayan Halef Köklerin Çağrısı dizisinde heyecan katlamaya başladı. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin 32. yeni bölümünden bir fragman daha geldi.

Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizinin yeni bölüm fragmanına Serhat'ın 'Ağalık da yüzük de sizin olsun' sözleri damga vurdu. Sosyal medyada ise; 'İşte şimdi izlenir', 'Şükür be', 'Fragman çok iyi', 'Helal be serhat ağam' gibi yorumlar yapıldı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 32. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Hicran’ı kaybetmenin acısını derinden yaşayan Aşır’ın, Akif’i de uçurumdan atmasıyla iki konakta da gerilim artar. Akif’ten sonra Aşır’ın hedefinde bu kez babası Ziyan Ağa vardır. Serhat’la birlikte onunla hesaplaşmaya kararlıdırlar.

Ziyan Ağa’nın eski gücüne kavuşmasını isteyen Melek ise onu Serhat ve Aşır’a karşı korumaya çalışır. Ancak Melek, Ziyan Ağa’nın yaptıklarını öğrendiğinde dengeler değişir. Ziyan Ağa, Melek’in kendisini korumaya devam etmesi için ona çok önemli bir sır verir. Bu sır, Yıldız ile Serhat’ın ilişkisini temelden sarsacak kadar büyüktür.

Yıldız, Melek’in Ziyan’dan öğrendiği sırla sarsılmışken, annesi Ayten’in onun hakkındaki düşüncelerini ve Kenan’la birlikte kurduğu planı da öğrenince ikinci bir yıkım yaşar. Yıldız, tüm bu yaşananların içinden nasıl çıkacaktır?