Halil Ergün Deniz Çakır'dan bahsederken konuşmakta zorlandı! "Vefasızlık değil ama..."

Halil Ergün Boğaz manzaralı lüks villasının kapılarını Evrim Akın'a açtı. Usta oyuncu programda Yaprak Dökümü'ndeki rol arkadaşı Deniz Çakır hakkında bir itirafta bulunarak dikkat çekti.

Kubra Akalın

79 yaşındaki Halil Ergün, Boğaz manzaralı evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. Yaprak Dökümü dizisiyle milyonların kalbinde taht kuran ve Ali Rıza bey karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün Evrim Akın'a samimi açıklamalarda bulundu.

İlk okuduğu romanın Yaprak Dökümü olduğunu belirten usta isim o dönem setle ilgili açıklamalarda bulundu. Halil Ergün, "Yaprak Dökümü setimiz okul gibiydi. Gökçe Öztürk ve Fahriye Evcen çok para kazanacağız diye değil sanatlarını geliştirmek için geldiler" dedi.

Ergün devamında ise "Saat 8-9'da orada olacağız, hazırlık yapılıyor. Aile gibi olmuştuk zaten dışarıda pek hayatımız kalmamıştı. O çekimlere de yansıyordu." açıklamasında bulundu.

ESKİ DOSTLUK BİTTİ

Ancak en dikkat çekici açıklama Deniz Çakır ile ilgili sözleriydi. Dizi bittikten sonra en çok Deniz Çakır ile görüşen fakat aralarında şimdi kırgınlık olduğunu belirten Ergün şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Çakır ile çok iyiydik, en yakınımdı; şimdi görünce selamlaşıyoruz. Dizi bittikten sonra en çok onunla görüşüyordum. Sonrasında vefasızlık değil ama kalbimi kırmışlık oldu, dolaylı olarak."

O anlarda konuşmakta zorlanan usta oyuncuyu Evrim Akın teselli etmeye çalıştı.

