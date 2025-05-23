'Gezi Parkı' soruşturması! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için hapis cezası...

ID İletişim Danışmanlık'ın kurucu ortağı menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Barım, gözaltındayken 'tanık' sıfatıyla ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na da 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

KARAR ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade veren ünlü isimler hakkında karar çıktı. Mahkeme, Ergenç’i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu’nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ergenç ifadesinde; “Bir suçum olmadığını düşünüyorum. Çünkü yalan söylemedim bana sorulan sorulara cevap verdim. Ayşe Barım’la alakalı soruları cevapladım ve bana Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora’yı tanıyıp tanımadığım soruldu. Mehmet'i konservatuvardan tanıdığımı, tiyatro ortamlarından tanıdığımı söylemiştim" demişti.

Rıza Kocaoğlu ise ifadesinde; "Tanık olarak davet edildiğimde Ayşe Barım ile ilgili sorulara detaylı cevap vermeye çalıştım. Memet Ali Alabora ile ilgili sorular soruldu. Kendisini tanıdığımı oyuncular sendika başkanı olduğunu ancak irtibatımın olmadığını söyledim. Çok genel bir soruydu bu nedenle çok detaylı sorulmadığı için onunla olan yakınlığımı dile getirdim. Aradan 12 yıl geçtiği için görüşüp görüşmediğimi hatırlamadığım için irtibatımın olmadığını söyledi. Orada olma sebebim tamamen ağaçların kesilmesiyledir. Gezi Parkı’nda oluşan kalabalık evime çok yakındı, orada bulundum. 18 saniyelik bir telefon görüşmem var zaman geçmesi nedeniyle hatırlamamam gayet doğaldır" ifadelerini kullanmıştı.