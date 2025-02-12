Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yalancı tanıklık soruşturmasında ifade verdi! "Gezi Parkı'na gitme sebebim..."

Ayşe Barım'a Gezi Parkı gözaltısı sonrası konuyla ilgili ifadeye çağrılan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' nedeniyle ayrı bir soruşturma başlatılmıştı. İki ünlü isim yeniden ifade verdi.

Habertürk muhabiri Ceylan Sever sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu “yalan tanıklık” soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi. Gezi parkı olaylarının planlayıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan ID İletişim firmasının sahibi menajer Ayşe Barım ile ilgili “tanık” sıfatıyla verdikleri ifadede doğruları söylemedikleri iddiasıyla haklarında “yalan tanıklık” suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ergenç ve Kocaoğlu’na Gezi Parkı fotoğrafları, Mehmet Ali Alabora ile ilişkileri ve Alabora ile Barım arasında geçen “bildiri” diyaloğuna ilişkin sorular soruldu" dedi.

Kral Kaybederse dizisiyle gündemde olan Halit Ergenç ifadesinde şunları söyledi:

"Ben 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Opera Bölümü’nde eğitim görmeye başladım. İstanbul’da bilinen iki büyük konservatuar vardı. Bunlardan birisi İstanbul Üniversitesi, bir tanesi de Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvarıdır. Mehmet Ali Alabora’nın Oyuncular Sendikası Başkanı olduğunu bilirim. Sanatçıların birçoğu buraya üyedir. Sendika sanatçıların yönetmelik, tüzük gibi haklarını korumak için kurulmuştur. Bu hususta da bir ya da iki kez tarihini tam hatırlamamakla birlikte sendikaya gittiğimi biliyorum. Bu dönemde Oyuncular Sendikası Başkanı Mehmet Ali Alabora idi. Ayrıca işle alakalı bir galada veya toplantıda karşılaştığımız olurdu. Ancak planlı bir görüşmemiz olmamıştır."

MEHMET ALİ ALABORA AÇIKLAMASI

"Ben 2021 ve 2024 döneminde İngiltere’de yaşadım. Burada dahi kendisiyle herhangi bir dönem görüşmem olmadı" diyen Halit Ergenç devamında şunları söyledi:

"Mehmet Ali Alabora’yı kısacası Gezi Parkı’ndan sonra hiç görmedim ve irtibatım da hiçbir şekilde telefonla dahi olmadı. Gezi Parkı döneminde farklı bir telefon numarası kullanırdım. O numara içeriklerine bakıldığında belki kendisiyle görüşmem olmuş olabilir. Bunun da sebebi tamamen kendisinin sendika başkanı olması sebebiyledir. Ailece detaylı bir görüşmemiz hiç olmamıştır. Mehmet Ali Alabora ile aynı fotoğrafta bulunmamın sebebi ise biz o gün hatırladığım kadarıyla Cihangir’de parkta bulunurken Gezi Parkı’nın halka açıldığı şeklinde bilgisi gelmesi ile bütün Oyuncular Sendikası’na bağlı oyuncular ile birlikte Gezi Parkı’na doğru yürümeye başladık. Bizimle birlikte oyuncu olmayan birçok kişi de fotoğrafa bakıldığında oradadır. Fotoğrafta görüldüğü üzere bizim önümüzde birçok kalabalık var. Ben fotoğrafta iki yanımda bulunan biri kadın ve diğeri erkek olan şahısları da tanımıyorum. Mehmet Ali Alabora Oyuncular Sendikası Başkanı olması sebebiyle orada bulunurdu. Bu sebeple orada öyle bir fotoğraf ortaya çıkmıştır. Hatırladığım kadarıyla o fotoğrafta arka taraftan ön tarafa doğru hatırlamadığım bir kişi tarafından çekildiğimi hatırlıyorum."

"KADİR TOPTAŞ VE DÖNEMİN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜK"

"O dönem ve şu anki telefon görüşmelerinin incelenmesine rızam vardır. O dönem çıkması muhtemelen telefon görüşmeleri de yalnızca sendika başkanı olması ve iş gereği olmuştur. Gezi Parkı’na gitme sebebim tamamen çevrecilik ve ağaçların kesilmemesi adınadır. Amacının çevrecilik olmadığı ancak ne olduğu da belli olmayan bazı gruplar gelmeye başlayınca rahatsız olduk, gidişatın da kötüye gitmesi sebebiyle uzlaşma sağlanabilmesi adına, setten çıkıp sanatçılar grubu olarak Kadir Topbaş, dönemin Valisi Avni Mutlu ve dönemin başbakanı ile görüştük ve bir daha da Gezi Parkı’na da gitmedik. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

RIZA KOCAOĞLU: MEHMET ALİ ALABORA İLE GÖRÜŞMEM OLMADI

Rıza Kocaoğlu da ifadesinde Mehmet Ali Alabora’yı Oyuncular Sendikası Başkanı olduğu için tanıdığını anlatarak, “Mehmet Ali Alabora’nın numarası bende yoktur, bir irtibatımız olduğunu da hatırlamıyorum.” dedi.

O meşhur Gezi Parkı fotoğrafı Kocaoğlu’na da soruldu. Kocaoğlu ise, “Bu fotoğraftaki Kalabalığın içerisinde bulunan kişi benim, Halit Ergenç’in arkasında bulunuyorum. Mehmet Ali Alabora’yı O dönem oyuncular Sendikası başkanı diye hatırlıyor. Ben de bu sendikaya üyeyim. Telif haklarımız vs olduğu için sendikaya üye oldum fakat sendika kapsamında Mehmet Ali Alabora İle hiçbir görüşmem olmadı. Ben Gezi Parkı’na çok yakın Cihangir Caddesi’nde oturuyordum. O dönem Gezi Parkı’na gittiğimde sanatçı arkadaşlarımı gördüm. Ben de yanlarına gittim ve hep beraber burada bulunduk. Bana gösterdiğiniz Mehmet Ali Alabora, Halit Ergenç ve daha bir çok oyuncunun bulunduğu fotoğrafta bulunma sebebim sanatçı arkadaşlarımla bir arada olmamdan kaynaklıdır. Burada bulunmamın Mehmet Ali Alabora ile bir ilgisi yoktur. Hatırladığım kadarıyla gösterdiğiniz fotoğrafta Gezi Parkı’nın devlet tarafından halka açıldığı bilgisi gelmesi üzerine parka doğru giderken çekilmiştir. Bana o dönem Oyuncular Sendikası’ndan herhangi bir bildiri gelmedi.” dedi.