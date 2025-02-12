‘Yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı! Rıza Kocaoğlu yine ifade verdi! Mehmet Ali Alabora ile o karesi soruldu

Ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişiminin tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan tutuklanmıştı.

Daha önce olayla ilgili ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında da 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Kocaoğlu yine ifade verdi ve Gezi Parkı'ndaki o fotoğraf soruldu...

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Rıza Kocaoğlu ifadesinde Mehmet Ali Alabora’yı Oyuncular Sendikası Başkanı olduğu için tanıdığını anlatarak, “Mehmet Ali Alabora’nın numarası bende yoktur, bir irtibatımız olduğunu da hatırlamıyorum.” dedi.

O meşhur Gezi Parkı fotoğrafı Kocaoğlu’na da soruldu. Kocaoğlu ise, “Bu fotoğraftaki Kalabalığın içerisinde bulunan kişi benim, Halit Ergenç’in arkasında bulunuyorum. Mehmet Ali Alabora’yı o dönem oyuncular Sendikası başkanı diye hatırlıyor. Ben de bu sendikaya üyeyim. Telif haklarımız vs olduğu için sendikaya üye oldum fakat sendika kapsamında Mehmet Ali Alabora İle hiçbir görüşmem olmadı.

Ben Gezi Parkı’na çok yakın Cihangir Caddesi’nde oturuyordum. O dönem Gezi Parkı’na gittiğimde sanatçı arkadaşlarımı gördüm. Ben de yanlarına gittim ve hep beraber burada bulunduk.

Bana gösterdiğiniz Mehmet Ali Alabora, Halit Ergenç ve daha birçok oyuncunun bulunduğu fotoğrafta bulunma sebebim sanatçı arkadaşlarımla bir arada olmamdan kaynaklıdır. Burada bulunmamın Mehmet Ali Alabora ile bir ilgisi yoktur. Hatırladığım kadarıyla gösterdiğiniz fotoğrafta Gezi Parkı’nın devlet tarafından halka açıldığı bilgisi gelmesi üzerine parka doğru giderken çekilmiştir. Bana o dönem Oyuncular Sendikası’ndan herhangi bir bildiri gelmedi.” dedi.