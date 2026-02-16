MAGAZİN

Türkiye'nin konnuştuğu Nazan Ünal TikTok'ta yayın açtı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan Ünal Türkiye'nin gündemindeydi. Nazan Ünal şimdi de TikTok'ta yayın yapmaya başladı.

Türkiye'nin konnuştuğu Nazan Ünal TikTok'ta yayın açtı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Nazan Ünal Türkiye’de gündem olmuştu. Programda TikTok'tan tanıştığı bir erkek tarafından dolandırıldığını iddia eden Nazan şunları söylemişti:

"Burhan adında bir zalime aşık oldum. Onun için Düzce’ye yerleştim. Beni dolandırdı, kandırdı ve ölümle tehdit etti. Evimi satmak istedim, paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı onun hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse kimseye güvenmesin.”

Türkiye nin konnuştuğu Nazan Ünal TikTok ta yayın açtı! 1

Yaşadıklarıyla ve görüntüsüyle gündeme gelen Nazan, TikTok'tan vazgeçmedi. Nazan Ünal, TikTok'ta yayın yapmaya başladı.

Türkiye nin konnuştuğu Nazan Ünal TikTok ta yayın açtı! 2

Sosyal medyada Nazan'ın TikTok sevdasına eleştirel yorumlar yapıldı.

