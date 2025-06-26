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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu! Son durumunu paylaştı

Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan, gözünden ameliyat oldu.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu! Son durumunu paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Bu yıl Survivor 2025'te mücadele eden Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızları Zeynep Alkan son paylaşımıyla korkuttu.

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Sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlar yapan Zeynep Alkan, alt göz kapağındaki bir kist nedeniyle ameliyat olduğunu söyledi.

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Son durumunu takipçileriyle paylaşan ünlü isim "İnsan ister istemez biraz tedirgin oluyor, göz bu" ifadelerini kullandı.

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"ÇOK HIZLI BİTTİ"

Bu sezon da Survivor All Star'da mücadele eden ancak hayallerine erken veda bir isim de Zeynep Alkan olmuştu. Alkan erken vedasıyla ilgili "Survivor 2025 çok hızlı bitti öncelikle, ben bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyordum kendi adıma ama Survivor sürprizlerle dolu bir yer. İlk düello heyecanımı yaşadığım için kaybettim. İlk geldiğim anı hatırlıyorum tabii bir alışma süreci vardı. Çok hızlı alıştım." demişti.

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Zeynep Alkan
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