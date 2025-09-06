MAGAZİN

Hamile olduğunu açıklamıştı! Begüm Öner'in zor günleri...

Kubra Akalın

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti geçtiğimiz günlerde mutlu haberi paylaştı. Hamile olan oyuncu son 3 ayının zorlu anlarını videoda gösterdi.

Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, dizi setinde başlayan aşklarını nikah masasına taşımıştı. 10 yıldır evli olan çift geçtiğimiz günlerde güzel haberi verdi.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve özellikle karantina döneminde yaptıkları paylaşımlarla beğeni toplayan Fersoy ve Öner paylaşımda bebek beklediklerini duyurdu

"Begüm Öner, "Merhabalar herkese, biliyorsunuz 10 yıldır süren evliliğimiz var ve bugüne kadar bu evliliği sevgi ve saygı çerçevesi içinde sürdürmeye çabaladık. Bugün size bir açıklama yapma gereği hissettik. Hakkımızda yalan haber çıkarsa bize inanın istedik" demişti.

Şimdilerde 3 aylık hamile olan Begüm Öner son halini paylaştı. 3 aylık dönemde midesinin bulandığını belirttiği videoya güzel oyuncu, "3 ay nasıl mı geçti??? Not: Kocam sağ olsun baya eğlenmiş" notunu düştü.

