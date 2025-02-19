Hamileliğinde zor günler geçiriyor! Tuğçe Tayfur sevenlerinden dua istedi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yeğenleri ve kuzenleri ile sorunlar yaşayan Tuğçe Tayfur babasının vasiyetinde yer almamış bu duruma tepki göstermişti.

Babasının vefatının ardından sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapan Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın ile de sorunlar yaşadığı ve boşanma aşamasına geldikleri iddia edilmişti.

TV8'de ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında yer alan habere göre; Tuğçe Tayfur hamileliğinde zor günler geçiriyor. Sunucu Ece Erken ile görüşen Tuğçe Tayfur'un bebeği geriden gittiği öğrenildi. Ünlü ismin 21 haftalık bebeği 19 haftalık göründüğü açıklandı.

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

Sosyal medya hesabından bugün bir paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, bebeği için dua istedi. Tuğçe Tayfur paylaşımında; "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.