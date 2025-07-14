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Hande Doğandemir setlere dönüyor! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak

Son olarak özel hayatıyla gündemde olan bir süredir de ekranlardan uzak kalan Hande Doğandemir'in yeni adresi belli oldu. Doğandemir, Yılmaz Şahin’in Nahid Sırrı Örik’in eserinden yola çıkılarak NOW için çekeceği Kıskanmak dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Hande Doğandemir setlere dönüyor! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde 'Güneş' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Doğandemir bir süredir özel hayatıyla gündemde.

Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile birliktelik yaşayan Hande Doğandemir'in yeni projesi belli oldu.

Hande Doğandemir setlere dönüyor! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Doğandemir, Yılmaz Şahin’in Nahid Sırrı Örik’in eserinden yola çıkılarak NOW için çekeceği Kıskanmak dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Hande Doğandemir setlere dönüyor! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak 2

Dizide Türkan karakterine hayat verecek olan Hande Doğandemir başrolü ise yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür ile paylaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Günsür Hande Doğandemir
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