Hande Erçel son pozlarıyla yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi olay oldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin manşetlerindeki yerini hep koruyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.
Hande Erçel marka elçisi olduğu takı firmasının global yüzlerinin katıldığı Paris'teki özel bir davette boy gösterdi.
Ünlü isim geceye derin göğüs dekolteli bir elbise ile katıldı.
Saçlarını açık bırakan Hande Erçel abartıdan uzak makyajıyla da beğeni topladı. Erçel'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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