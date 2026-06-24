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Hande Erçel son pozlarıyla yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi olay oldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel marka elçisi olduğu takı firmasının global yüzlerinin katıldığı Paris'teki davetine katıldı. Ünlü isim şıklığı ve güzelliğiyle özel geceye adeta damga vurdu.

Hande Erçel son pozlarıyla yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin manşetlerindeki yerini hep koruyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

Hande Erçel son pozlarıyla yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi olay oldu 1

Hande Erçel marka elçisi olduğu takı firmasının global yüzlerinin katıldığı Paris'teki özel bir davette boy gösterdi.

Hande Erçel son pozlarıyla yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi olay oldu 2

Ünlü isim geceye derin göğüs dekolteli bir elbise ile katıldı.

Hande Erçel son pozlarıyla yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi olay oldu 3

Saçlarını açık bırakan Hande Erçel abartıdan uzak makyajıyla da beğeni topladı. Erçel'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel son pozlarıyla yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi olay oldu 4

Hande Erçel son pozlarıyla yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi olay oldu 5

Hande Erçel son pozlarıyla yaktı geçti! Derin göğüs dekoltesi olay oldu 6

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Hande Erçel
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