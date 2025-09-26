MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hande Erçel bu defa bambaşka! Moda haftasına damga vurdu! Bakan bir daha baktı

Son günlerin en popüler isimlerinden olan ve Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile birlikte Milano Moda Haftası'na katıldı. Hande Erçel'in farklı tarzı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hande Erçel bu defa bambaşka! Moda haftasına damga vurdu! Bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve eski sevgilisi Hakan Sabancı bir süre magazin gündeminde yerini korudu. Çiftin evlenmesini beklenirken yollarını ayırma kararı herkesi şaşırttı.

Şimdilerde yeni dizisinin heyecanını yaşayan ve sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile birlikte Milona Moda Haftası'nda yerini aldı.

Hande Erçel bu defa bambaşka! Moda haftasına damga vurdu! Bakan bir daha baktı 1

Farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Erçel, kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Hande Erçel bu defa bambaşka! Moda haftasına damga vurdu! Bakan bir daha baktı 2

Gri-siyah desenli bir takım giyen Hande Erçel taktığı kravatla maskülen bir görünüm elde etmiş.

Erçel'in farklı tarzı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not alırken bazı sosyal medya kullanıcıları 'Olmamış' yorumlarında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son röportajı yeniden gündem oldu! 'Ben ölünce...'Son röportajı yeniden gündem oldu! 'Ben ölünce...'
Hakkında 'suç örgütü' iddiası vardı! 12 yaş küçük eşinden boşanıyorHakkında 'suç örgütü' iddiası vardı! 12 yaş küçük eşinden boşanıyor

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.