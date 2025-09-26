Hande Erçel bu defa bambaşka! Moda haftasına damga vurdu! Bakan bir daha baktı

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve eski sevgilisi Hakan Sabancı bir süre magazin gündeminde yerini korudu. Çiftin evlenmesini beklenirken yollarını ayırma kararı herkesi şaşırttı.

Şimdilerde yeni dizisinin heyecanını yaşayan ve sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile birlikte Milona Moda Haftası'nda yerini aldı.

Farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Erçel, kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Gri-siyah desenli bir takım giyen Hande Erçel taktığı kravatla maskülen bir görünüm elde etmiş.

Erçel'in farklı tarzı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not alırken bazı sosyal medya kullanıcıları 'Olmamış' yorumlarında bulundu.