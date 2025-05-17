Hande Erçel cesur tarzıyla Cannes'ı salladı! Süper mini elbisesiyle peş peşe poz verdi

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali büyük bir heyecanla devam ediyor. Festival her yıl olduğu gibi bu yılda yıldızlar geçidine sahne oluyor.

Türk oyuncular da çeşitli davetlerde boy gösteriyor. Ünlü bir takı markasının global marka elçisi olarak Cannes'a giden Hande Erçel, cesur kombinleriyle göz kamaştırıyor.

Hande Erçel son olarak kırmızı süper mini ve göğüs-bel dekolteli elbisesiyle peş peşe pozlar verdi.

Erçel, kaldığı otelin balkonunda da beyaz ve siyah şeritli, göğüs dekolteli, süper mini elbisesiyle de pozlar verdi.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Erçel'e; 'Harika görünüyor', 'Ne giyse olay', 'Çok seksi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.