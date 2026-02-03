Hande Erçel'den o soruya net yanıt verdi! Yeni proje geliyor mu?

Yüzü olduğu markanın etkinliğinde boy gösteren Hande Erçel, sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sorılan sorular arasında Erçel'in yeni sezonda herhangi bir projede bulunup bulunmayacağı oldu. Gelen sorunun üstüne ise Erçel, basın mensuplarına "Bazı projelere bakıyorum aynı zamanda yazıyorum, bildiğiniz gibi. Şu an kendimi bir projenin içinde hayal edemedim. Henüz sevdiğim bir proje olmadı. Ama yazıyorum bir yandan. Bekliyorum." yanıtını verdi.

GECEDE ZARAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Geceden görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Erçel'in sevenleri sosyal medyayı adeta yorum yağmuruna tuttu. Zarafetiyle dikkat çeken Erçel'in fotoğraflarına beğeni yağdı.