MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Ameliyat 11 saat sürdü: Hastaneden açıklama

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi. Özkan'ın karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlanırken, 10–11 saat süren operasyon sonrası Özkan yoğun bakıma alındı. Doktorlar, ameliyatın planlandığı gibi sorunsuz geçtiğini ve sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Ameliyat 11 saat sürdü: Hastaneden açıklama
Çiğdem Berfin Sevinç

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir mücadele ettiği hastalıkta en kritik eşiği aştı. Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören ünlü oyuncu, ameliyata alındı. Ekip, operasyonun ardından sanatçının sağlık durumuna dair yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu.

Ufuk Özkan ın sağlık durumu nasıl? Ameliyat 11 saat sürdü: Hastaneden açıklama 1

GECEYİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRECEK

Operasyonun planlandığı gibi başarılı ve sorunsuz şekilde geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Onur Yaprak, “Türkiye’nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

Ufuk Özkan ın sağlık durumu nasıl? Ameliyat 11 saat sürdü: Hastaneden açıklama 2

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİK

Yaklaşık üç yıldır Ufuk Özkan’ın sağlık sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Prof. Yaprak, “Bu süreçte kendisinin ne kadar çok sevildiğini hem bizlere hem de ailesine ulaşan mesajlar sayesinde yakından hissettik. Ameliyat sürecinde dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerine teşekkür ediyoruz. Dualarını çok yakınımızda hissederek bu süreci yürüttük. Onlar da iyi ki varlar. Sevenlerinin gözü aydın olsun” şeklinde konuştu.

Ufuk Özkan ın sağlık durumu nasıl? Ameliyat 11 saat sürdü: Hastaneden açıklama 3

AMELİYAT 11 SAAT SÜRDÜ

Prof. Dr. Murat Dayangaç, “Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı, çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz” dedi.

OLUMSUZLUK YOK

Bugün planladığımız ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Cenk Şimşek, “Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de bugün neler oldu?Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de bugün neler oldu?
3 Şubat salı akşamı yeni bölümler yayınlanacak mı?3 Şubat salı akşamı yeni bölümler yayınlanacak mı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ufuk Özkan Karaciğer‎ hastane ameliyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.