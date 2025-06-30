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Hande Erçel'e Barış Arduç ile çektiği ateşli sahnelere gelen tepkiler soruldu! "Linçlere üzülseydik…"

Barış Arduç ve Hande Erçel'in 'Aşkı Hatırla' dizisindeki ateşli sahneleri sosyal medyada çok eleştirildi. İkilinin bu sahneleri sonrası düşünceleri merak ediliyordu. Hande Erçel ateşli sahnelere yapılan yorumlara dair ilk kez konuştu.

Hande Erçel'e Barış Arduç ile çektiği ateşli sahnelere gelen tepkiler soruldu! "Linçlere üzülseydik…"
Kubra Akalın

Rüzgara Bırak filminden sonra ikinci kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un "Aşkı Hatırla" dizisi ateşli sahneleriyle çok konuşuldu.

Aşkı Hatırla dizisinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahneleri dizinin resmen önüne geçti.

Hande Erçel'e Barış Arduç ile çektiği ateşli sahnelere gelen tepkiler soruldu! "Linçlere üzülseydik…" 1

Hande Erçel'in 'Güneş', Barış Arduç'unsa 'Deniz' karakterini canlandırdığı Aşkı Hatırla'daki ateşli sahneler sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Öyle ki Barış Arduç'un Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Onur Büyüktopçu da dayanamayarak sahneleri 'rahatsız edici' buldu.

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Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol'un düğününe gelen Hande Erçel'e ateşli sahnelerine gelen eleştiriler soruldu.

Hande Erçel'e Barış Arduç ile çektiği ateşli sahnelere gelen tepkiler soruldu! "Linçlere üzülseydik…" 2

ELEŞTİRİLERE SİTEM ETTİ

Hande Erçel ise "Bence konuşulması gereken şeyler bunlar değil! Biz çok güzel bir iş yaptık globalde izleniyor tüm dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz, tüm dünyada izlenen bir işi konuşacakken niye bunları konuşuyoruz?" dedi.

Hande Erçel'e Barış Arduç ile çektiği ateşli sahnelere gelen tepkiler soruldu! "Linçlere üzülseydik…" 3

Muhabirler ise "Aşırı linçleme oldu" deyince Hande Erçel "Arkadaşlar linçlere üzülseydik bu zamana kadar" diyerek güldü.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Hande Erçel
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