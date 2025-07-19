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Hande Erçel Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğününe katıldı! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı

Son dönemde kariyeriyle olduğu kadar iddialı tarzıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel, modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğününe katıldı. Erçel; saçı, makyajı ve elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.

Hande Erçel Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğününe katıldı! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

Oyunculuk kariyeri ve Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, ünlü modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğününe katıldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli düğüne Hande Erçel, saçı, makyajı ve kıyafetiyle damga vurdu.

Hande Erçel Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğününe katıldı! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı 1

Ünlü oyuncu düğünde Elie Saab'ın 2003 ilkbahar koleksiyonundan bir elbise giydi. Erçel'in düğün tarzına sosyal medyada; 'yine harika', 'çok güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğününe katıldı! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı 2

Erçel'in düğüne uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Hakan Sabancı ile katıldığı ortaya çıktı.

Hande Erçel Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğününe katıldı! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı 3

Düğünden kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Geceye katılanlar arasında yer alan İnan Kırdemir de Erçel ve Sabancı ile bu pozunu paylaştı.

Hande Erçel Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğününe katıldı! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı 4

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı
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