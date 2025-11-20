Hande Erçel 'İki Dünya Bir Dilek' galasına damga vurdu! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı

İş insanı sevgilisi Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla uzun süre adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa başrolünü Metin Akdülger ile paylaştığı 'İki Dünya Bir Dilek' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Erçel, yeni filminin dün akşam gerçekleşen galasına siyahlar içinde katıldı. Ünlü oyuncu siyah straplez yaka elbisesiyle adeta göz doldurdu.

TAM NOT ALDI

Sade bir makyaj yapan Hande Erçel saçlarını da toplamayı tercih etti. Erçel'in bu hali takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme; 'sade ve şık', 'güzel görünüyor', 'harikasın', 'yine olaysın' gibi yorumlar yapıldı.