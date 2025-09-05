Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı patladı! Ayrılık sebebini açıkladı, annesi Arzu Sabancı'yı da unutmadı: 'Anneme yapılan saygısız şeyler...'

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ikili, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyordu.

Son olarak İtalya tatiline giden ünlü çiftin ayrılığı magazin manşetlerindeki yerini aldı. Evlilikle sonlanması beklenen ilişkinin sonlanmasında ihanet iddiaları gündeme geldi.

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; günlerdir konuşulan ayrılığın perde arkasını Hakan Sabancı anlattı. Hakan Sabancı konuya dair ilk kez açıklama yaptı. Ünlü isim;

AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ

''Güzel giden bir birlikteliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. İlişkimizi biz bitirdik. Böyle bir karar aldık karşılıklı. Konunun 3. şahıslarla hiçbir alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısız şeyler bizi çok üzüyor.

Bizim Hande'yle çok güzel bir ilişkimiz vardı. Bunu bitirme kararı aldık. Konunun başka hiçbir şeyle ilgisi yok. Ama saygısızca bir durum olmaya başladı. Konunun ailemle ve 3. kişilerle hiçbir ilgisi yok. İlişkiler yaşanır devam eder ya da etmez bu iki kişinin kararıdır.''