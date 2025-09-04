MAGAZİN

Hande Erçel ve Hakan Sabancı neden ayrıldı? Arzu Sabancı son noktayı koydu

Evlilikle sonlanması beklenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının bitmesi magazin manşetlerinde uzun süre ses getirdi. Büyük aşkın bitme nedeninin ihanet ve Arzu Sabancı olduğu söylendi. Arzu Sabancı ikilinin ayrılığı hakkında son noktayı koydu.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, 3 yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde noktaladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldıran Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılığıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

Ayrılık nedeninin ihanet ve Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi onaylamaması olduğuna dair söylentiler gündeme geldi.

Tüm bu yaşananların ardından Arzu Sabancı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"AYRILIK KARARI HANDE İLE HAKAN'A AİT"

''Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim.

Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız.''

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Arzu Sabancı Hakan Sabancı
