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Hande Erçel ile Barış Arduç 3. kez partner oldu! Sosyal medya onları konuştu... Eleştiri yağdı

Daha önce Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla gibi dijital platform yapımlarında partner olan Hande Erçel ile Barış Arduç bir kez daha partner oldu. Partnerlikleri beğenilen ikilinin üçüncü kez aynı projede başrolü paylaşması sosyal medyada eleştiriye neden oldu.

Hande Erçel ile Barış Arduç 3. kez partner oldu! Sosyal medya onları konuştu... Eleştiri yağdı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncular Hande Erçel ile Barış Arduç, geçtiğimiz yıl Rüzgara Bırak adlı filmde başrolleri paylaştı. Engin Erden'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, dijital platformda yayınlandı.

Arduç ile Erçel daha sonra Aşkı Hatırla adlı projede buluştu. İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizi yine bir dijitl platformda yayınlanacak.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili Kore dizisi "Queen Of Tears'ın (Gözyaşı Kraliçesi) uyarlamasında başrolleri paylaşacak. Projenin yönetmen koltuğunda yine Engin Erden oturacak.

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ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Hande Erçel ile Barış Arduç'un üçüncü kez partner oluşu sosyal medyada gündem oldu. İkili için sosyal medyada; 'bu ikiliden kusacağız artık', 'başka ikili yok mu?', 'yeter hep aynı kişiler', 'ay baydınız artık' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Hande Erçel
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