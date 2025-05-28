Hande Erçel ile Barış Arduç 3. kez partner oldu! Sosyal medya onları konuştu... Eleştiri yağdı

Ünlü oyuncular Hande Erçel ile Barış Arduç, geçtiğimiz yıl Rüzgara Bırak adlı filmde başrolleri paylaştı. Engin Erden'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, dijital platformda yayınlandı.

Arduç ile Erçel daha sonra Aşkı Hatırla adlı projede buluştu. İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizi yine bir dijitl platformda yayınlanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili Kore dizisi "Queen Of Tears'ın (Gözyaşı Kraliçesi) uyarlamasında başrolleri paylaşacak. Projenin yönetmen koltuğunda yine Engin Erden oturacak.

ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Hande Erçel ile Barış Arduç'un üçüncü kez partner oluşu sosyal medyada gündem oldu. İkili için sosyal medyada; 'bu ikiliden kusacağız artık', 'başka ikili yok mu?', 'yeter hep aynı kişiler', 'ay baydınız artık' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.