MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni kare! Beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın mutlu birlikteliği sürüyor. Güzel oyuncu, sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni kare! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Son olarak 78'inci Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, dün Türkiye'ye döndü. Kıyafetleriyle festivale damga vuran ünlü isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

HANDE 1

Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, yeni fotoğraflar yayınladı.

hande 2

Siyah kombini çok beğenilen Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile verdiği pozu da paylaştı.

HANDE 3

Uzun süredir aşk yaşayan ve sık sık seyahat eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın mutluluk fotoğrafı büyük ilgi gördü.

hande 4

İlginizi Çekebilir

Skechers, Puma, Vans... Spor ayakkabılarda fiyatlar en dipte

Skechers, Puma, Vans... Spor ayakkabılarda fiyatlar en dipte

 Yürümek keyfe dönüşsün! Adidas Terrex'te indirim başladı

Yürümek keyfe dönüşsün! Adidas Terrex'te indirim başladı

 BİM'e plaj ürünleri geliyor!

BİM'e plaj ürünleri geliyor!

 American Tourister valizde kaçırılmayacak indirim

American Tourister valizde kaçırılmayacak indirim

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

 Evde kuaför dokunuşu! En etkili saç şekillendiriciler burada

Evde kuaför dokunuşu! En etkili saç şekillendiriciler burada
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Medcezir'in çekildiği lüks villa satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattıMedcezir'in çekildiği lüks villa satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı
'Gezi Parkı' soruşturması! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için hapis cezası...'Gezi Parkı' soruşturması! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için hapis cezası...
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni anayasa' çağrılarına yanıt! Ön koşulunu açıkladı

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni anayasa' çağrılarına yanıt! Ön koşulunu açıkladı

'Gezi Parkı' soruşturması! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için hapis cezası...

'Gezi Parkı' soruşturması! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için hapis cezası...

Yere çöp atan vatandaşı uyardı ama...

Yere çöp atan vatandaşı uyardı ama...

Herkes şaşkın! O sanatçı G.Saray'dan servet istedi

Herkes şaşkın! O sanatçı G.Saray'dan servet istedi

Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım Ali Koç'tan tek bir şey istedi

Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım Ali Koç'tan tek bir şey istedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.