Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni kare! Beğeni yağdı

Son olarak 78'inci Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, dün Türkiye'ye döndü. Kıyafetleriyle festivale damga vuran ünlü isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, yeni fotoğraflar yayınladı.

Siyah kombini çok beğenilen Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile verdiği pozu da paylaştı.

Uzun süredir aşk yaşayan ve sık sık seyahat eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın mutluluk fotoğrafı büyük ilgi gördü.